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Garanti BBVA Emeklilik'ten bebeklere BES’te ek katkı

26.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer: - "2021 Temmuz'da 18 yaş altı BES hayatımıza girdiğinden beri çocuğu için BES yaptıran müşteri sayısı yaklaşık 415 bine ulaştı. Bu rakamlar her geçen gün artıyor"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Emeklilik, 1-31 Ağustos tarihleri arasında 0-2 yaş bebekler için yaptırılan BES sözleşmelerine 200 TL hediye ediyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynler, minimum 185 TL’lik aylık katkı payı ödeme taahhüttü ile bir kereye mahsus olarak 200 TL’lik ek katkıdan ve hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı avantajından da yararlanıyorlar.

Bebekleri için BES hesabı açanlar düzenli tasarruf yapmaya başlarken, Garanti BBVA Emeklilik’in BES alanındaki deneyimiyle yatırımlarına güvenli ve yüksek finansal getiri elde etme fırsatını yakalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, tasarruf ve birikim bilincinin ebeveynler için çocuklarının ilerleyen yaşlarda çeşitli imkanlara kavuşabilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Göçer, şunları kaydetti:

"Çocuklara sağlam bir gelecek hazırlamak amacıyla birikimi sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Örneğin, her sene bir yaş daha büyüyen miniklerimize aile büyükleri BES ile birikim güvencesi sunabilir ya da mevcutta devam eden çocuklara BES sözleşmelerine ek katkı payı yatırabilir. BES bu açıdan çocukların doğumunda, doğum günlerinde, karne aldıklarında özetle tüm özel günlerinde aile büyüklerinin değerlendirebilecekleri iyi bir hediye alternatifi. 18 Yaş altı BES uygulaması ebeveynler için çok değerli ve kazançlı bir tasarruf aracı oldu. Şirketimizde, 18 yaş altı BES katılımcılarının yaşlarına baktığımızda yoğunluğun yeni doğan bebeklerden geldiğini; kendisi için henüz BES başlatmamış ebeveynlerin bile çocuklarının geleceği için şimdiden birikim yapmaya başladıklarını görüyoruz. Biz de Garanti BBVA Emeklilik olarak ailemize katılacak olan en minik üyelerimizin geleceği için katkıda bulunmak istedik, bu nedenle 2 yaşa kadar olan bebeklere yapılan BES sözleşmelerine 200 TL de biz hediye ediyoruz."

2021 Temmuz'da 18 yaş altı BES uygulaması hayata geçtiğinden beri çocuğu için BES yaptıran müşteri sayısının yaklaşık 415 bine ulaştığını belirten Göçer, şöyle devam etti:

"Bu rakamlar her geçen gün artıyor. Üstelik çocuğuna BES yaptıran ailelerin bazılarının kendi BES’i yok. Hem kendisine hem çocuğuna BES yaptıranların da bir kısmı çocuğu için daha fazla katkı payı ödüyor. Bu demek oluyor ki ebeveynler birikim konusunda oldukça bilinçli ve BES’in, çocuklarının geleceği için önemli bir güvence olduğunu düşünüyorlar. Ebeveynlerin BES’e olan inancı bizler için sevindirici bir haber çünkü bireysel emeklilik sisteminde genç nüfusunun önemi büyük. Hedefimiz, BES alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uzmanlığımızla, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen ailelere en doğru yatırım ve yönlendirmelerle güvenli bir yol haritası çizmek."

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