YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Garanti BBVA, Kurban Bayramı için kredi kampanyası başlattı

Garanti BBVA, Kurban Bayramı için kredi kampanyası başlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla Bayram Kredisi kampanyası gerçekleştiriyor. İ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.

- "Müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Bayram kredisi hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

“Pandemi sürecinden etkilenen çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin ekonomik açıdan rahatlamasına yardımcı olmak amacıyla Bayram Kredisi kampanyamızı tekrarlıyoruz. Bu dönem de artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Kurban Bayramı kampanyamızla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Müşterilerimiz, uygun faizlerle sunduğumuz bayram kredisini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan ve Garanti BBVA şubelerimizden hızlı ve kolayca kullanılabilir. Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Iğdır'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Iğdır'da sağanak ve fırtına etkili oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.