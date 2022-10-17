Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle Türkiye Kadın Girişimci Akademisi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin ilk online eğitimini gerçekleştirecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2022 Cuma günü 10.00 ila 14.00 saatleri arasında düzenlenecek eğitime katılacak kadın girişimciler Prof. Dr. Ayşegül Toker, Dr. Behice Ertenü, Dr. Fatih Anıl ve Dr. Işıl Keskin Şahan tarafından verilecek "dijital pazarlama ve e-ticaret, finansal sağlık, yönetim ve liderlik becerileri, satış ve pazarlama ile girişimcilik ekosistemine genel bakış" alanlarında bilgiler edinecek.

Eğitime katılmak isteyen kadın girişimciler, www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden programa ulaşabilecek ve eğitime kayıt olabilecek.

Eğitimler, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmak, iş hayatındaki varlıklarını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla 10 yıldan beri devam ediyor. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, online etkinliği ile tüm Türkiye'deki kadın girişimcilere ulaşacak.

Fiziki ve online olarak eğitim gerçekleşen illerde ise daha önce olduğu gibi kadın girişimcilerin birbiriyle network kurmaları sağlanacak. 2022 yılının ilk eğitimi de kasım ayında Gaziantep'te gerçekleşecek.

- "Kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit oranda katılabilseler refah seviyemiz yüzde 30 artacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirliği ana stratejilerinin odağına koyarak tüm çalışmalarında iklim krizi ve kapsayıcı büyümeyi önceliklendirdiklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı büyümenin de kadının güçlenmesiyle, toplumda, iş dünyasında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Ülkemizde kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit oranda katılabilseler gayri safi milli hasılamız, yani refah seviyemiz yüzde 30 artacak. Bu nedenle ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadının iş hayatına ve istihdama katılması kadar, kadın girişimci sayısının artması da uzun yıllardır önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2006 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Programı'yla kadınlara ekonomide daha fazla söz sahibi olmaları için destek oluyoruz. Amacımız, toplam ekosistem içinde yüzde 14 olan kadın girişimci oranının yüzde 50'ye çıkarılmasına destek olmak. Bu kapsamda çalışmalarımızı bütünsel bir yaklaşımla ele alarak finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta değerlendiriyoruz. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için eğitim destekleri sunmayı çok önemsiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz ve 10 yıldır devam eden iş birliğimizi, daha fazla kadın girişimciye ulaşmak amacıyla Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne dönüştürdük. Dünya sürekli değişir ve gelişirken mevcut bilgilerimizle iş ve sosyal hayatta nitelikli bir şekilde var olamayız. Başarılı olmak için kendimizi sürekli geliştirmemiz, yeni bilgilerle donanmamız gerekiyor. Garanti BBVA olarak sürekli yenilediğimiz eğitimlerle kadın girişimcilerin işlerinin sürdürülebildiğine destek oluyoruz. Bu süre boyunca yaptığımız araştırmalar gösterdi ki eğitimlerin sosyal etkisi de oldukça yüksek. Farklı illerde düzenlediğimiz eğitimlere ek olarak tüm Türkiye'deki kadınları da kapsayacak bir yapıyı hayata geçirdik. Ülke çapındaki eğitimlerimiz online şekilde devam edecek. Fiziki eğitim gerçekleşen illerde de daha önce olduğu gibi kadın girişimcilerin birbiriyle iletişim kurmalarını sağlayacağız. Böylece 10 yıldan bu yana edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimiyle kadın girişimcileri bilgilendirme misyonumuzu daha da ileri taşıyacağız. Türkiye'deki tüm kadın girişimcilere ulaşabilmek için oluşturduğumuz bu ağ sayesinde yerelde de kadın girişimcilerin birbirini tanımasını, ilişki kurmasını ve iş birliği fırsatlarını yakalamasını sağlayacağız."

