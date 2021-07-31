Garanti BBVA'dan 1 milyon fidan bağışı

İSTANBUL - Garanti BBVA, son yangınlarda yaşanan tahribatın giderilmesi amacıyla TEMA Vakfı'na 1 milyon fidan bağışında bulundu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan yangınlardan duyulan üzüntü dile getirildi.

Meydana gelen tahribatın bir nebze giderilebilmesi adına TEMA Vakfı'na 10 milyon TL tutarında 1 milyon fidan bağışlandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Bankalar Birliği'nin açtığı kampanyaya da katılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğimizi de beyan etmek isteriz. Ayrıca yangından etkilenen bölgelerdeki müşterilerimizin bankacılık işlemleri kapsamında da desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

