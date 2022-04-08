YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Garanti BBVA’dan Türkiye’nin ilk SOFR faizli kredisi

Garanti BBVA’dan Türkiye’nin ilk SOFR faizli kredisi

08.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem: - "SOFR, finansal piyasalarda gerçekleşmiş işlemler dayanak alınarak hesaplandığından, oranların piyasayı yansıtma kabiliyetini yükseltiyor"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, USD Libor’un yerini alacak SOFR’ı Türkiye’de ilk defa Çermikler Elektrik Üretim AŞ’ye verdiği kredide referans faiz oranı olarak kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SOFR’ın referans faiz oranı olarak kullanıldığı kredi, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından Güriş Şirketler Grubu'na dahil Çermikler Elektrik Üretim AŞ’nin Sivas’taki Çermikler Hidroelektrik Santrali projesinin kurumsal finansman ihtiyaçlarını karşılayacak.

Global finans piyasası, dünya çapında kullanılan referans faiz oranı Libor’un Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan tamamen kalkacak olmasıyla birlikte onun yerini alacak Risksiz Faiz Oranları’nın (RFR) kullanımına hazırlanıyor.

Dünyadaki finansal gelişmeleri yakından takip eden Garanti BBVA, Çermikler Hidroelektrik Santrali’ne projesinin finansmanı kapsamında Türkiye’deki ilk SOFR’a endeksli kredi işlemini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, "Tüm dünyanın kullandığı mevcut referans faiz oranı Libor, oranın belirlenmesinde baz alınan işlem hacimlerinin azalması ve oranların belirlenmesini sağlayan banka verilerinin devamlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle; bu oranların piyasayı yansıtma kabiliyetinin azalmasından kaynaklı olarak Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Hatem, "Açılımı 'Secured Overnight Financing Rate' olan ve USD Libor’un yerini alacak SOFR ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından günlük olarak açıklanıyor. SOFR, finansal piyasalarda gerçekleşmiş işlemler dayanak alınarak hesaplandığından, oranların piyasayı yansıtma kabiliyetini yükseltiyor.

Gelişen ve yenilenen finans dünyasında her zaman öncü konumundaki bankamız da bir ilki gerçekleştirerek dünyada yeni referans oranı olarak belirlenen RFR’lerin ülkemizdeki ilk kullanımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin SOFR’a endeksli ilk kredisini kullanan GÜRİŞ Grubu’na yenilikçi yaklaşımları için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
GÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyorGÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor
Malatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybettiMalatya’da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.