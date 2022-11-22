Gareth Bale, Galler'i sırtladı! Kazandırdığı penaltıyla takımını turnuvada tuttu

İngiltere'nin ardından B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, Dünya Kupası'nda ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadele dozu yüksek geçen mücadelede kazanan çıkmadı.

İLK YARIDA SKOR 1-0 OLDU

Karşılaşmada dakikalar 36'yı gösterirken, ABD'nin yıldızı Christian Pulisic'in ara pasında topla buluşan Timothy Weah, rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Timothy Weah topu ağlarla buluşturdu ve ABD'yi maçta 1-0 öne geçirdi.

GARETH BALE SAHNEYE ÇIKTI

Maçın 82. dakikasına girildiğinde ceza sahası içinde yerde kalan Galler efsanesi Gareth Bale takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Bale hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

KLASİKLEŞEN UZATMA DAKİKALARI

2022 Dünya Kupası'nda oynatılan uzatma dakikaları bu maçta da dikkatlerden kaçmadı. Hakemlerin uzatma dakikası göstermekte cömert davrandığı turnuvada karşılaşmanın sonunda 9 dakika ilave edildi. Maçta başka gol olmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

2022 Dünya Kupası'nın ilk dört maçında devre ve maç sonlarına eklenen toplam uzatma süresi: 63 dk.

Katar-Ekvador: +12

İngiltere-İran: +24

Senegal-Hollanda: +14

ABD-Galler: +13

GÜNCEL PUAN DURUMU

İlk maçını 6-2 kazanan İngiltere grupta lider konumda bulunuyor. Bu beraberliğin ardından 1 puan alan iki ekip, ikincilik yarışına yara almadan devam etti. Gözler ikinci maçlara çevrildi.

