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Gareth Bale, Galler'i sırtladı! Kazandırdığı penaltıyla takımını turnuvada tuttu

22.11.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler karşı karşıya geldi. 64 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Galler'de heyecan çok büyüktü. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan mücadele adeta nefes kesti. İlk maçlarını kazanmak isteyen iki ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galler, maçın sonlarına doğru kazandığı penaltıyla skoru eşitledi ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

Gareth Bale, Galler'i sırtladı! Kazandırdığı penaltıyla takımını turnuvada tuttu

İngiltere'nin ardından B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, Dünya Kupası'nda ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadele dozu yüksek geçen mücadelede kazanan çıkmadı.

İLK YARIDA SKOR 1-0 OLDU

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Karşılaşmada dakikalar 36'yı gösterirken, ABD'nin yıldızı Christian Pulisic'in ara pasında topla buluşan Timothy Weah, rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Timothy Weah topu ağlarla buluşturdu ve ABD'yi maçta 1-0 öne geçirdi.

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GARETH BALE SAHNEYE ÇIKTI

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Maçın 82. dakikasına girildiğinde ceza sahası içinde yerde kalan Galler efsanesi Gareth Bale takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Bale hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

KLASİKLEŞEN UZATMA DAKİKALARI

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2022 Dünya Kupası'nda oynatılan uzatma dakikaları bu maçta da dikkatlerden kaçmadı. Hakemlerin uzatma dakikası göstermekte cömert davrandığı turnuvada karşılaşmanın sonunda 9 dakika ilave edildi. Maçta başka gol olmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

2022 Dünya Kupası'nın ilk dört maçında devre ve maç sonlarına eklenen toplam uzatma süresi: 63 dk.

Katar-Ekvador: +12
İngiltere-İran: +24
Senegal-Hollanda: +14
ABD-Galler: +13

GÜNCEL PUAN DURUMU

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İlk maçını 6-2 kazanan İngiltere grupta lider konumda bulunuyor. Bu beraberliğin ardından 1 puan alan iki ekip, ikincilik yarışına yara almadan devam etti. Gözler ikinci maçlara çevrildi.

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