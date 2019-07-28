Gareth Bale'ın Jiangsu Suning'e transferi iptal oldu (Haftada 1 milyon Sterlin kazanacaktı)

Real Madrid'de geleceği tartışılan Gareth Bale ile igili yeni gelişmeler yaşanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, İspanyol devi Jiangsu Suning'e gidecek olan Bale'ı takımda tutma kararı aldı. 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Galli yıldızın haftalık 1 milyon Sterlin kazanacağı iddia ediliyordu.

Real Madrid yönetiminin Bale transferinden para kazanmak için bu kararı aldığı ifade edilirken, bir diğer sebep olarak ise Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlık gösteriliyor. Gareth Bale, 2013 yılında Tottenham'dan 100 milyon Euro'luk bedelle Real Madrid'e katılmıştı.



