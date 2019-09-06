Gareth Bale sessizliğini bozdu! Olay sözler

Real Madrid'in yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Gareth Bale, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Real Madrid’in gözden düşen yıldızı Bale, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, "Hiç bir şey okumadım. Antrenmanlarıma odaklandım. Açıkçası bazı şeyler oldu ve bu olan şeyler kulüp içinde gizli kalmalı.. Ancak cevap istiyorsanız Real Madrid ile konuşmanız gerek" dedi.

30 yaşındaki oyuncu, "Yaşananların ardından günah keçisi ilan edildiğimi hissediyorum ve bu adil değil" ifadelerini kullandı.

Bale ayrıca kendini çok iyi hissettiğini ve iyi bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane yaz transfer dönemi sırasında, Gareth Bale’ın takımdan ayrılmasını beklediğini söylemişti. Galli futbolcunun, İspanyol deviyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



