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Gareth Bale sessizliğini bozdu! Olay sözler

İSPANYA HABERLERİ  | 06.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılması beklenen ancak son anda takımda kalan Gareth Bale günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

Gareth Bale sessizliğini bozdu! Olay sözler

Real Madrid'in yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Gareth Bale, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Real Madrid’in gözden düşen yıldızı Bale, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, "Hiç bir şey okumadım. Antrenmanlarıma odaklandım. Açıkçası bazı şeyler oldu ve bu olan şeyler kulüp içinde gizli kalmalı.. Ancak cevap istiyorsanız Real Madrid ile konuşmanız gerek" dedi.

30 yaşındaki oyuncu, "Yaşananların ardından günah keçisi ilan edildiğimi hissediyorum ve bu adil değil" ifadelerini kullandı.

Bale ayrıca kendini çok iyi hissettiğini ve iyi bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane yaz transfer dönemi sırasında, Gareth Bale’ın takımdan ayrılmasını beklediğini söylemişti. Galli futbolcunun, İspanyol deviyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
gareth bale real madrid İspanya La Liga

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