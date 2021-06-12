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Gareth Bale: Şimdi Türkiye'ye hazırlanmalıyız

12.06.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Milli Takımı kaptanı Gareth Bale, 1-1 berabere biten İsviçre maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gareth Bale: Şimdi Türkiye'ye hazırlanmalıyız

Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, EURO 2020'de İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bale, "Kazanmak istedik ve şanslar bulduk ancak onların da şansları vardı. Mücadele ettik, sonuna kadar karakter gösterdik. Bu takımla gurur duyuyorum, geri düştük ama sıcağa rağmen çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız ile oynayacakları maça da değinen tecrübeli yıldız, "Bu maçta elde ettiklerimizi yanımıza alıp, kendimize gelmeli ve ardından Türkiye maçına hazırlanmalıyız" dedi.

Milli Takımımız ile Galler, 16 Haziran günü A Grubu'nun 2. hafta maçında karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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