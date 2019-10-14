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G.Saray'a Real Madrid öncesi çifte müjde!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında önümüzdeki hafta Real Madrid'i konuk edecek olan Galatasaray'a, İspanyol ekibinden müjdeli haber geldi. Real Madrid'in yıldız isimleri Gareth Bale ve Luka Modric'in milli takımlarında sakatlandığı ve Galatasaray'a karşı oynamalarının zor olduğu belirtildi.

G.Saray'a Real Madrid öncesi çifte müjde!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, sakatlık şoku yaşıyor.

BALE'DAN MANCHESTER CITY'YE İNANILMAZ GOL

Real Madrid'de Luka Modric, Galler-Hırvatistan maçının 90. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

ZORUNLU OLARAK OYUNA DEVAM ETTİ

Aynı maçta Galli yıldız Gareth Bale de son dakikalarda sakatlık geçirdi. Galler'in değişiklik hakkı kalmadığı için Gareth Bale sahada kalmak zorunda kaldı.

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AS: "DURUMLARI CİDDİ GÖRÜNÜYOR"

İspanya basınından AS, Modric ve Bale'in sakatlıklarının ciddi göründüğünü ve kısa süre içerisinde durumlarının netleşeceğini yazdı.

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında 22 Ekim Salı günü TT Stadı'nda karşılaşacak.

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