Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda! 5. transfer geliyor

Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh’i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin 5. transferinin Garry Rodrigues olması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferinin birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtildi. Yılda 4 milyon Euro alan Rodrigues’in ücretinin bir kısmını Al Ittihad karşıladığı takdirde transfer gerçekleşecek.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda’da doğmuştur. Tam adı Garry Mendes Rodrigues’dır. Ailesi (Yeşil Burun Adaları) Cape Verde’den Hollanda’ya göç etmiştir. Hollanda ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Garry Rodrigues 2013 yılında Yeşil Burun Adaları Millî Futbol Takımı'nı tercih ederek 2013 yılında orada oynamıştır. Milli forma ile çıktığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

173 boyundaki Garry Rodrigues, orta saha, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilmektedir. Futbola Hollanda’da Feyenoord takımında başladı. Birkaç Hollanda takımında forma giydikten sonra Bulgaristan'ın önde gelen futbol takımlarından biri olan Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Paok'a transfer oldu. PAOK'ta 2015-2016 sezonunda 36 maçta ve 7 gol attı. 2016 - 2017 sezonunda çıktığı 20 maçta 6 gol attı.