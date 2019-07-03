SPOR

Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda! 5. transfer geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Al İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda! 5. transfer geliyor

Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh’i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin 5. transferinin Garry Rodrigues olması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferinin birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtildi. Yılda 4 milyon Euro alan Rodrigues’in ücretinin bir kısmını Al Ittihad karşıladığı takdirde transfer gerçekleşecek.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda’da doğmuştur. Tam adı Garry Mendes Rodrigues’dır. Ailesi (Yeşil Burun Adaları) Cape Verde’den Hollanda’ya göç etmiştir. Hollanda ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Garry Rodrigues 2013 yılında Yeşil Burun Adaları Millî Futbol Takımı'nı tercih ederek 2013 yılında orada oynamıştır. Milli forma ile çıktığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

173 boyundaki Garry Rodrigues, orta saha, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilmektedir. Futbola Hollanda’da Feyenoord takımında başladı. Birkaç Hollanda takımında forma giydikten sonra Bulgaristan'ın önde gelen futbol takımlarından biri olan Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Paok'a transfer oldu. PAOK'ta 2015-2016 sezonunda 36 maçta ve 7 gol attı. 2016 - 2017 sezonunda çıktığı 20 maçta 6 gol attı.

Garry Rodrigues, 8 Ocak 2017 tarihinde Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray yönetimi, Rodrigues için PAOK kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödededi. Garry Rodrigues ise yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro kazandı. 2018 - 2019 sezonu devre arasından Galatasaray, Al İttihad ile 9 milyon Euro karşılığında anlaştı; Hollandalı, Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu.

Altyapı Kariyeri :

2004 - 2007 - Feyenoord
2007 - 2009 - Real SC
Profesyonel Futbol Kariyeri :
2009 – 2010 - Xerxes DZB
2010 – 2012 - Rostocker FC
2012 – 2012 - FC Boshuizen
2012 - 2013 - ADO Den Haag
2012 - 2013 - FC Dordrecht (kiralık)
2013 - 2014 - PFC Levski Sofia
2014 - 2015 - Elche CF
2015 - 2017 - PAOK FC
2017 - 2019 - Galatasaray
2019 - ...... - Al İttihad

Millî Takım Kariyeri :

2013 - Yeşil Burun Adaları

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandıGalatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı
G.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyorG.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Garry Rodrigues Spor Toto Süper Lig al ittihad

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!

Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!

Jesus ve Firmino Brezilya'yı finale taşıdı

Jesus ve Firmino Brezilya'yı finale taşıdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

G.Saray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garry Rodrigues, Fenerbahçe yolunda! 5. transfer geliyor

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Galatasaray'dan çifte bomba! Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

'Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor'

G.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor

Jimmy Durmaz, Galatasaray için İstanbul'da

Yıldız isim Galatasaray için İstanbul'da

Mbaye Diagne kararını verdi: Galatasaray'da kalıyorum

Mbaye Diagne transfer için kararını verdi

Babel, Galatasaray'da tarihi başarılar hedefliyor

Babel'den Galatasaray itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.