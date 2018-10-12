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Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi Villarreal kulüple temasa geçti. Garry Rodrigues'in de İspanya'ya gitmek istediği öğrenildi.

Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi kulüple temasa geçti. La Liga ekiplerinden Villarreal'in Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues'i transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Son haftalarda formsuz bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun da İspanya'ya transfer olmak istediği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyor. (Takvim)


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Garry Rodrigues Galatasaray

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