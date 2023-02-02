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Garry Rodrigues geri dönüyor! Konyaspor her konuda anlaşma sağladığı yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor...

02.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce Yunan ekibine transfer olan Konyaspor'un yıldızı Bytyqi'nin boşluğu çabuk doluyor. Ligimizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues ile anlaşan Konyaspor, yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

Garry Rodrigues geri dönüyor! Konyaspor her konuda anlaşma sağladığı yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor...
Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

YBA Yeşil Burun Adaları
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un transferdeki yeni hedefi Garry Rodrigues oldu. Yıldız oyuncusu Bytyqi'yi Olympiakos'a kaptıran Konyaspor, transfer için düğmeye bastı.

TAKAS GİBİ TRANSFER

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Yunan basınında yer alan habere göre, yeşi-beyazlı ekip, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues ile anlaşma sağladı. Kısa süre önce Yunan ekibi Konyaspor'dan 1 milyon Euro karşılığında Bytyqi'yi kadrosuna katmıştı.

BYTYQI GİTTİ, RODRIGUES GELİYOR

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Son iki sezondur Yunan akibi Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues, Bytyqi'nin takıma katılmasının ardından yedek konumuna düştü. Bunu fırsat bilen Konyaspor, Rodrigues ile her konuda anlaşma sağladı. Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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