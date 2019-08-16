Garry Rodrigues: Mazeretimiz olamaz, hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecine değinen başarılı oyuncu, “İyi takımlarla maçlar yaptık, iyi takımlarla mücadele ettik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni sezona dair açıklamada bulunan Rodrigues, “Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedefimiz belli. Bunun içinde elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ligde çok iyi takımlar var, çok iyi oyuncular var. Kolay değil ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geliyorsanız zaten hedefiniz şampiyonluktur. Rekabet ortamı gerçekten çok yüksek. İyi takımlar var ama biz de Fenerbahçeyiz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

"OYUNU DOMİNE EDECEK BİR ANLAYIŞ SERGİLİYORUZ"

Ersun Yanal hakkında da yorumda bulunan Garry Rodrigues, “Hocanın mantalitesini gerçekten beğeniyorum. Oyunu öncelikle geriden pasla beraber başlatmaya çalışıyor. Biz zaten yüzde 80 yüzde 70 topa sahip olacak takım olacağız. Oyunu domine edecek bir anlayış sergiliyoruz. Hocanın düşünce tarzı, taktiksel anlayışı gerçekten beni memnun ediyor. İyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman aslında topa sahip olamazsınız ama Fenerbahçe gibi büyük takımlar maçlara çıktığında sürekli olarak oyunu domine etmesi lazım. Topu kontrol etmesi lazım. Biz de bu anlayışla idmanlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.