Gary Cahill, Crystal Palace'ta

Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.
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