SPOR

Gary Cahill, Crystal Palace'ta

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.08.2019 08:31 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Chelsea'den ayrılan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.

Gary Cahill, Crystal Palace'ta

Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Liverpool'a İspanyol kaleciLiverpool'a İspanyol kaleci
MANU'dan rekor transferMANU'dan rekor transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gary cahill crystal palace

En Çok Okunan Haberler

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Mesut Özil'in yeni maaşı dudak uçuklattı!

Mesut Özil'in yeni maaşı dudak uçuklattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gary Cahill, Crystal Palace'ta

Gary Cahill imzayı attı

Liverpool'dan kaleci transferi: Adrian

Liverpool'a İspanyol kaleci

Manchester United Harry Maguire'ı rekor bedelle transfer etti

MANU'dan rekor transfer

Manchester City Community Shield'in sahibi oldu

City sezona kupayla başladı!

Everton Moise Kean ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Everton'a 19'luk forvet

Brighton, Adam Webster'ı kadrosuna kattı

Rekor transfer resmen açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.