Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık sözleri!

MYNET.COM | Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Gary Medel, derbinin ardından yaptığı açıklamada geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

FOX Sports'a konuşan Gary Medel, Beşiktaş'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu ve gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti.

İyi antrenman yaparak hazır olmak istediğini belirten Şilili yıldız, "Sürekli oynamak sizi daha iyi yapıyor. Antrenmanlarımı iyi yapıp kalitemi kaybetmek istemiyorum. Tekrar oynayabildiğimde hazır olmak istiyorum. Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Geleceğim ile ilgili karar vermedim, henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra bunu iyice düşüneceğim" dedi.

Şili Milli Takımı'nın Copa America'daki şansını değerlendiren Medel, "Çok zor maçlara çıkacağız. Meksika ve ABD güçlü takımlar. Copa America'da takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve sahada olmak amacındayım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 28 maçta süre bulan Gary Medel, gol ya da asist kaydedemedi.

