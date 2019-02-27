SPOR

Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık sözleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.02.2019 08:14 | Son Güncelleme

Bu sezon formasını Dorukhan Toköz'e kaptıran Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Gary Medel, geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Beşiktaş'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğuna vurgu yapan Medel, geleceğine dair henüz bir karar vermediğini söyledi.

Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık sözleri!

MYNET.COM | Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Gary Medel, derbinin ardından yaptığı açıklamada geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

FOX Sports'a konuşan Gary Medel, Beşiktaş'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu ve gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti.

İyi antrenman yaparak hazır olmak istediğini belirten Şilili yıldız, "Sürekli oynamak sizi daha iyi yapıyor. Antrenmanlarımı iyi yapıp kalitemi kaybetmek istemiyorum. Tekrar oynayabildiğimde hazır olmak istiyorum. Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Geleceğim ile ilgili karar vermedim, henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra bunu iyice düşüneceğim" dedi.

Şili Milli Takımı'nın Copa America'daki şansını değerlendiren Medel, "Çok zor maçlara çıkacağız. Meksika ve ABD güçlü takımlar. Copa America'da takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve sahada olmak amacındayım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 28 maçta süre bulan Gary Medel, gol ya da asist kaydedemedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
Derbi sonrası Beşiktaş'da dev kriz!Derbi sonrası Beşiktaş'da dev kriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gary medel

En Çok Okunan Haberler

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Kupada büyük sürpriz! Trabzon'u da elediler

Kupada büyük sürpriz! Trabzon'u da elediler

İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!

İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...

Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık sözleri!

Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık sözleri!

Şenol Güneş: İstifa iddiaları tamamen asılsız

Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiriler Şenol Güneş'e

Derbi sonrası Beşiktaş'da dev kriz!

Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarı arasında tartışma

Şenol Güneş'le taraftar arasında tartışma

Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Burak Yılmaz ve Quaresma açıklamalarda bulundu

'3-3'lük skor yenilgi sayılır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.