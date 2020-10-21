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GASMEK yetenek kursları başarı hikayelerine imza atıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yol gösteriyor.Bugüne kadar birçok kişinin eğitici kurslar aldığı ve mesleki yeterlik kazandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in her defasında ‘Gazi Kentin Gözbebeği’ olarak tanımladığı GASMEK, yetenek kursları ile de öğrencilere destek vererek, hayallerine kavuşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yol gösteriyor.
Bugüne kadar birçok kişinin eğitici kurslar aldığı ve mesleki yeterlik kazandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in her defasında ‘Gazi Kentin Gözbebeği’ olarak tanımladığı GASMEK, yetenek kursları ile de öğrencilere destek vererek, hayallerine kavuşturuyor. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceklerine şekil verecek olan üniversite eğitimleri alabilmeleri için, kursiyerlere rehber olan GASMEK, bu desteğini öğrencilerin eğitim hayatları boyunca da sürdürüyor.
GASMEK yetenek kursları ile üniversitede güzel sanatlar fakültelerinin kapılarını aralayan kursiyerlerden Abdulkadir Şenel ve Mehmet Salih Taş, GASMEK’e ve bu eğitimlerin her fırsatta önemine değinerek devamı için destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ettiler.
Kursiyerlerden 18 yaşındaki Abdülkadir Şenel, bu yıl Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim görmeye hak kazandığını ifade ederek, “Üniversite sınavına hazırlık için açık öğretime geçmiştim. Zamanımı daha iyi değerlendirebilmek için, GASMEK’te kendimi geliştirebileceğim bir kurs arıyordum. Birkaç yere başvurdum. En son GASMEK eğitmenleri beni aradı. Resim kursuna gelebilirsin diye haber verdiler. Bu şekilde tanıştım resimle. Resim çizerken zevk aldığımı fark ettim. Sınava hazırlanmaya karar verdim. Hedefime ulaşmış olsam da GASMEK kursları ile iletişimim devam ediyor. Bana çok destek oldular, halende gerek resim alanında, gerek diğer alanlarda destek almaya devam ediyorum. GASMEK benim resimle tanışmama sebep oldu. Beni sınavlara yönlendirdiler, resim estetiğini öğrendim. Bize resim yapma ve sınavlara hazırlanma sürecinde çok destek oldukları için GASMEK’e ve belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bir diğer kursiyer Mehmet Salih Taş ise Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’te sınava girdiğini belirterek Gaziantep Üniversitesi’ne GASMEK aracılığı ile geldiği başarıyı paylaştı: “GASMEK kurslarından öğretmenlerim sayesinde tanıştım. Burada devam edebileceğimi ve yeteneğimi geliştirebileceğimi söylediler. Matematik hocası olmak istiyordum. Fakat desteklerle bu alanda yeteneğim olduğunu keşfedince, bu alanda devam kararı aldım. GASMEK hocalarımızın yardımları ile daha hırslı ve düzenli bir şekilde, tam da üniversitelerin istediği şekilde hazırlandık. Yeteneğim vardı ama bunu açığa çıkarmak için çalışmak gerekiyordu. Bize bu çalışmayı bu disiplini, bu süreyi bize GASMEK hocalarımız ayırdı. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde, evde devam ederken bile GASMEK hocamız çevrimiçi olarak bize destek vermeye devam etti ve yarışmalar düzenledi. Bizi teşvik etmek için her şey yapıldı. Bize bu imkanları sağlayan, yetenekli gençlerin yetişmesini sağlayan GASMEK kurslarımıza ve belediye başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim.”

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