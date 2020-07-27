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Gastronomi kenti Afyonkarahisar'dan 81 il valisine" lezzet paketi" gönderildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Afyonkarahisar'dan 81 il valisine" lezzet paketi" gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen Afyonkarahisar'dan 81 il valisine, "lezzet paketi" gönderildi.

Şehrin seçkin markalarının ürettiği, tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.

Vali Çiçek'in, gastronomi alanında tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Zeybek, ülkenin termal turizm başkentinin Afyonkarahisar olduğunu kaydetti.

Kentin, 2019 yılı Ekim ayında gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilerek, Gaziantep ve Hatay'ın ardından ülkenin üçüncü gastronomi şehri ilan edildiğini anımsatan Zeybek, şunları söyledi:

"Vali Çiçek'in de destekleriyle şehrin, başta termal turizmi olmak üzere, tüm tarihi ve kültürel değerlerini gastronomi ekseninde toplayarak, markalaşma ve tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde, şehrin gastronomi alanında dünya çapında tanınırlığının artması, elbette yerel bir kalkınma sağlayacaktır; ancak genel anlamda ülkemizin de tanıtımına ve kalkınmasına önemli ölçüde etki edeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, ilk etapta 81 il valisinin tatmaları için gönderdiğimiz hediye paketinde yer alan, şehrin seçkin markalarının ürettiği, lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşı, valilerle birlikte inşallah bir gün güzel şehrimiz Afyonkarahisar'da birlikte yemeği umut ediyoruz."

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