Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu

Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını Gaziantepli kebapçıları da vurdu. UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehir olarak seçilen ve bu özelliğiyle yerli, yabancı binlerce turisti ağırlayan Gaziantep’te sessizlik hakim.

Kentte özellikle Gaziantep Kalesi civarında 365 gün binlerce vatandaşın kebap keyfi yaptığı noktalarda artık kebap dumanı tütmez oldu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan kale altındaki kebapçılar, günde 15-20 civarı vatandaşa sadece paket servisi yaparak hizmet verebiliyor. Duman altı görüntüsüyle bilinen Gaziantep Kalesi civarındaki sakinlik dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Yaşanan durumun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Yunus Bilen isimli vatandaş, "Normalde buralar insanlarla dolu olurdu, tıklım tıklım olurdu ama şuan kimse yok. Toplasan 15-20 kişi alanda ya var ya da yok. Dışarı çıkanlarda işi gücü olan insanlar zaten. Ben de çalışıyordum, canım kebap çekince paket olarak almaya geldim” dedi.