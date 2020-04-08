YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu

Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını, gastronomi kenti Gaziantep’teki kebapçıları vurdu. Yaşanan sakinlik nedeniyle Gaziantep Kalesi civarında bulunan kebapçılarda ocaklar tütmez oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu

Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını Gaziantepli kebapçıları da vurdu. UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehir olarak seçilen ve bu özelliğiyle yerli, yabancı binlerce turisti ağırlayan Gaziantep’te sessizlik hakim.

Kentte özellikle Gaziantep Kalesi civarında 365 gün binlerce vatandaşın kebap keyfi yaptığı noktalarda artık kebap dumanı tütmez oldu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan kale altındaki kebapçılar, günde 15-20 civarı vatandaşa sadece paket servisi yaparak hizmet verebiliyor. Duman altı görüntüsüyle bilinen Gaziantep Kalesi civarındaki sakinlik dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

AW985566_01

Yaşanan durumun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Yunus Bilen isimli vatandaş, "Normalde buralar insanlarla dolu olurdu, tıklım tıklım olurdu ama şuan kimse yok. Toplasan 15-20 kişi alanda ya var ya da yok. Dışarı çıkanlarda işi gücü olan insanlar zaten. Ben de çalışıyordum, canım kebap çekince paket olarak almaya geldim” dedi.

Murat Yatmaz isimli vatandaş ise kale altındaki sessizliğin ve sakinliğin üzücü olduğunu vurgulayarak, "Burası Gaziantep’in yemek merkezlerinden biri ve normalde tıklım tıklım olurdu. Şu an kimse yok. Bir an önce inşallah bu virüs biter. Allah aydınlığa çıkarsın bizi” ifadelerini kullandı.

KEBAPÇILAR ÜZGÜN

AW985566_06

Kale altında ciğer kebap yapan Mustafa Bozgeyik isimli iş yeri sahibi, “Bu virüs belası çıktığından beri akşama kadar 15-20 müşterimiz ya geliyor ya da gelmiyor. Normalde burada şu an ortalama 150-200 civarı müşterimiz olurdu, tıklım tıklım olurdu burası. Kebap başkenti Gaziantep’te virüs nedeniyle artık kebap dumanı tütmüyor” dedi.

Nejdet Kılınçoğlu isimli kebapçı ise “Biz gastronomi şehriyiz. Normalde yurt dışından ve yurt içinde çok sayıda turist ağırlıyoruz ama şuan durumumuz bu. Korona virüs bizi yüzde 99 etkiledi. Şu anda tam öğle saatindeyiz ve normalde burada kıyamet kopardı, müşteriye yetişemezdik ama şuan her taraf bomboş. Korona geldi kebap bitti resmen” ifadelerini kullandı.

Gaziantepli Kebapçı Yalçın da, "Virüs muhabbeti nedeniyle ocaklarımız tütmüyor. Gastronomi şehri Gaziantep’te kebap dumanları tütmüyor artık. Sadece paket servis yapabiliyoruz. Umarım tez zamanda bu durum sona erer” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!
Nefis yayla çorbası nasıl yapılır?Nefis yayla çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haberleri, gaziantep, kebap,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Satın almadan önce mutlaka bu kontrolü yapın!

Andız kozalakları lezzete dönüştürülüyor

Çeşitli hastalıklara şifa! Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanıyor

Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Pazardan geldikten sonra sakın bu işlemi atlamayın!

Koronavirüs Urfa ciğer kebabını da vurdu

Koronavirüs onları da vurdu: Bizim antibiyotiğimiz budur!

Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Yeme ataklarının önüne geçmek için neler yapılmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.