YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. "Gastronomi kenti" Gaziantep'te kadınların salça telaşı

"Gastronomi kenti" Gaziantep'te kadınların salça telaşı

13.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gastronomi kenti" Gaziantep'te kadınların salça telaşı

GAZİANTEP (AA) - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan salçanın üretimi başladı.

Kentte açık alanlarda yaz ayının sonlarına doğru tarlalardan toplanan biberleri çöplerinden ayıklayan kadınların uğraşı, çekirdeklerini temizledikleri biberleri yıkayıp doğradıktan sonra günlerce devam ediyor.

Makinelerde çekilen biberler, salça haline dönüştürüldükten sonra yaklaşık 5 gün güneşte bekletilerek tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor. Bu işi meslek haline getiren kadınlar, biberlerin ellerinde bıraktığı acıya rağmen geçim kapısı olarak gördükleri salça yapımdan vazgeçmiyor. Birçok aile evinin ihtiyacı için biber salçası üretirken kimileri de sipariş üzerine yaptığı salçanın satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Salçalık biberlerin yapım aşamasını anlatan Fatma Taşkıran, AA muhabirine, eylül ayının sonuna kadar bölgede salça telaşının sürdüğünü söyledi. Her yıl kendi salçasını çıkardığını belirten Taşkıran, "Aslında bu iş yalnız yapılacak bir iş değil. O yüzden komşularımızla buluşuyoruz. Burada hem komşular hem de yakınlarımızın yardımıyla biberlerimizi temizleyerek çekime hazır hale getiriyoruz. Biberin acısı işi biraz zorlaştırıyor. Ama biberler elimizi yaksa da severek yapıyor ve kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Bu arada Nizip ilçesinde salça üretimi yapan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise salçanın bölge için vazgeçilmezler arasında yer aldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
İslahiye'de üzüm kurutma zamanıİslahiye'de üzüm kurutma zamanı

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
12:32
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Altundaş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.