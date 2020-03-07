Gastronomi kenti Şanlıurfa'nın yeni lezzeti: "Göbeklitepe kebabı"

RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, lop etin özel tekniklerle pişirilmesiyle hazırlanan "Göbeklitepe kebabı" şehrin yeni gözde lezzetleri arasına girdi.

Patlıcandan sadeye kadar birçok kebap çeşidinin maharetli ellerde pişirilmesi dolayısıyla "Kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'da, son dönemde damakları tatlandıran "Göbeklitepe kebabı" yeni bir lezzet olarak ön plana çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun katlanarak artışı, Şanlıurfalı genç girişimci Fatih Dörtkardeş (32) için de ilham kaynağı oldu.

Dörtkardeş, ören yerinin "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmesinden esinlenerek, dana etini en doğal haliyle sossuz ve lop olarak pişirmeye başladı. Mangal ile steak tarzını birleştiren Dörtkardeş'in "Göbeklitepe kebabı" adını verdiği yeni lezzetin müdavimlerinin sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor.

Kentle özdeşleşen iddialı kebapların arasında giren bu tadı, Dörtkardeş kendine has pişirme tekniği ve sunumuyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.