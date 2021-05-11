Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı

"Bayrama bir hafta kala bizde hummalı bir çalışma başlar. Usta ve kalfalarımız iki katına çıkmış durumda. Yurt içi ve yurt dışından çok güzel bir talep var. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Gaziantepli baklavacılar olarak bu bayramı tatlı bir şekilde karşılamak isteyen insanlar için yoğun şekilde çalışıyoruz. Siparişler hazırlandığı an hiç bekletmeden yola çıkıyor. Vatandaşlar bayramda evde kalacağı için sadece kendileri için değil aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunuyor. İnşallah bu son kapanma olur bu kapanmayı tatlı yiyerek kapatırız."

- "Saate bakmadan çalışıyoruz"

Baklavacı Ahmet Faruk Şenel ise kentte 35 yıldır baklava ustası olduğunu söyledi.

Bayramlara bir hafta kala çok yoğun çalıştıklarını dile getiren Şenel, "Kendimi bildim bileli bayrama 1 hafta kaldı mı biz çok çalışırız. Gerçekten bazen gece ile gündüzü karıştırıyoruz. Çünkü sürekli kapalı ortamdayız. İnsanların bayramda ağzı tatlansın diye biz saate bakmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

