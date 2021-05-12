Gastronomi kentleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te soğuk baklavaya ilgi artıyor

Baklava ustalarınca sütle hazırlanan, hamuru ince açılan, içerisine fıstık veya ceviz konulan baklava, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk baklava, üzerine serpilen fıstık, kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

Yıllardır en iyi baklavayı yapabilmek için çaba harcadıklarını ifade eden Üstüneller, şöyle konuştu:

"İnsanlarımıza daha kaliteli baklava yedirebilmenin gayreti içindeyiz. Şanlıurfa sıcak bölge olduğu için baklavacılar olarak soğuk baklava üretimine başladık, bu ürün vatandaşların beğenisini kazandı ve sıcakların da etkisiyle talepler artmaya başladı. Fıstıklı, cevizli ve çikolatalı olmak üzere 3 çeşit üretiyoruz. Ramazan Bayramı öncesi sıcakların da artmasıyla soğuk baklavaya ilgi arttı. Taleplere göre il dışına da gönderiyoruz. İlimiz çok sıcak olduğu için yaz mevsiminde daha çok talep oluyor. Soğuk baklavanın yapımı diğer baklavalarla aynı sadece şerbeti sütle yapıldığından daha hafif olduğu için çok ilgi görüyor."

- Hafif olduğu için daha fazla tüketiliyor

Baklava ustası Bedir Karakuş ise 20 yıldır baklavacılık yaptığını belirterek, soğuk baklavanın son dönemde ilgi gördüğünü anlattı.

Soğuk baklavanın diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu ifade eden Karakuş, "Bilindiği gibi bölgemiz çok sıcak bundan dolayı soğuk baklavaya talep oluyor. Soğuk baklavanın yapımı diğer baklavalar gibi sadece şerbeti sütle yapıldığı için ve soğuk tüketildiği için ilgi görüyor. Diğer baklavadan 2-3 dilim yiyen bir kişi hafif olduğu için soğuk baklavadan 5-6 dilim yiyebiliyor." dedi.