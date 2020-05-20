Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın ramazana özel yemekleri

Afyonkarahisar’da özenle hazırlanan Ramazan sofraları hem göze hem de damaklara hitap ediyor. 600’den fazla yemek seçeneğiyle dikkat çeken kentte Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyecekleri olan Afyon kebabı ve dana tandır dikkat çekiyor.

Dünyada gastronomi alanında 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar’da yöresel yemekler ramazan sofraları için özenle hazırlanıp servis ediliyor.

AFYON MUTFAĞI ET VE TAHILLARA DAYANIYOR

Uzun yıllardır Afyonkarahisar’da aşçılık yapan ve Afyonkarahisar’ın yöresel yemekleriyle yakından ilgilenen Bayram Ekin yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da yöresel yemeklerin et ve tahıl ağırlıklı olduğunu söyledi. Ekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiçek bamya yemeği Afyonkarahisar’da çok tüketilen yemeklerdendir. Dana tandır Afyonkarahisar’da vazgeçilmez yemeklerden bir tanesidir. Genelde tüm ramazan sofralarında bulunur. Afyon salatası, çullama köfte ve göce tarhanası gerçekten vazgeçilmezlerimizdir. Sulu köftemiz de yine eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Daha sayamadığımız yüzlerce yemeğimiz var.”

AFYON KEBABI YÜZDE YÜZ DANA ETİNDEN YAPILIYOR

Afyon kebabının da Ramazan sofralarında büyük önem arz ettiğini kaydeden Ekin şöyle devam etti: “Yüzde 100 dana etinden yapılıyor. Pide et suyu ile ıslatılıyor sonrasında et pidenin üzerine bırakılarak servis ediliyor. Yanında tabi ki süzme yoğurt kullanıp, domates biber ile servis ediyoruz.”