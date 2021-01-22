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GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği açıldı

22.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği hizmete açıldı.GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan Covid-19 sonrası izlem polikliniğinde, Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği hizmete açıldı.
GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan Covid-19 sonrası izlem polikliniğinde, Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacak. GAÜN Hastanesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan korona virüsün her hastada farklı sonuçlar oluşturduğunu belirterek, “Tüm dünyada yaygın pandemiye neden olan Covid-19, uzun dönemde farklı sistemleri etkileyebilen bir hastalık olarak bildirilmektedir. Uzun dönemde kalıcı olabilen özellikle solunum sistemi hastalıkları olmak üzere, kalp-damar hastalıkları (damar tıkanıkları, kalp kası iltihaplanması ve hipertansiyon vb), böbrek hastalıkları, farklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilecek diğer hastalıklardır. Akciğerlerde kapasite azalması yaşamın bundan sonrasını etkileyebilen önemli komplikasyonlardır. Dahası, uzun süre hastanede yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş hastalarda anksiyete önemli bir problem olabilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Covid-19 geçirmiş bireylerin izlemi ve diğer klinik bulgular açısından bütüncül olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde hizmete açılan ‘Covid-19 Sonrası İzlem Polikliniği’ bu hastaları öne çıkan sistem tutulumları açısından bütüncül bir biçimde değerlendirmeye olanak sunmaktadır” diye konuştu.

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