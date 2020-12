GAÜN’de 2023 eğitim vizyonu protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 eğitim vizyonu için karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin imzaladığı protokolle birlikte Gaziantep eğitiminin tüm paydaşlarının, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen alanlarda gelişimini desteklemek üzere bir çok konuda iş birliği süreci başlamış oldu. İlgili protokolün Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler, kurumsal ve uygulamaya dönük çalışmalarla birlikte her türlü etkinliğe ilişkin karşılıklı olarak verilecek teknik, akademik ve bilimsel desteği kapsayacağı belirtildi.

"İşbirliğimiz çok önemli"

İmza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, eğitimin önemine ve kalkınma ile eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi: “Eğitim olmadan bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasından bahsetmek oldukça zordur. Kalkınma hedeflerimizi yakalamak istiyorsak eğitimi asla ihmal etmemeliyiz. Teknolojik alt yapımız var, çocuklarımız, insan kaynağımız, toprağımız var. Biz iktisaden emek, toprak, sermaye, bilgi birikimi deriz ama günümüz koşulları dikkate alındığında ihtiyaç duyulan güncel eğitimlerin de beklenilen düzeyde verilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan güncel eğitimleri kapsamlı bir şekilde hedef kitlelere verdiğimiz anda Türkiye’nin potansiyelini yakalayabilecek herhangi bir ülke olamaz. Çocuklarımızı eğitecek eğitimcilerimizin bilgi birikimini güncel eğitim ve gelişmelerle ne kadar arttırırsak eğitimcilerimizin yetiştirdiği öğrenciler de bu niteliklerle geleceğin Türkiye’sinin öncü aktörü olurlar. Bu nedenle sizinle işbirliğimiz bizler için oldukça önemli. Katkılarınız için teşekkür ederim.”

"Güçlü bir bağ kuracağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise bu protokolle Gaziantep Üniversitesi ile okullar arasında güçlü bir köprü kurulacağına inandığını belirtti. Yasin Tepe konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"Her sorunun temelinde eğitimsizlik yatıyor. Hangi soruna çözüm üretmek istiyorsanız mutlaka o soruna yönelik çeşitli eğitimlerin sunulmasına ihtiyaç var. Eğitim denince ilk olarak eğitimin ana rolünü üstlenen eğitimciler akla geliyor. Bunlar da üniversitelerimiz kanalıyla yetişiyor. Üniversiteden mezun olurken eğitim aldığı döneme göre oldukça nitelikli bir formasyona sahip olan eğitimcilerimiz, çağın değişimleri ve bilgi toplumunun ortaya çıkardığı gelişimler sayesinde yeni ihtiyaçlara sahip oluyor. Günümüzde artık Teknoloji, Endüstri 4.0’a ayak uyduran ve güncel gelişmeleri sürekli takip eden öğretmenlere ihtiyacımız var. Bunu da sürekli kendini yenileyen Üniversitemiz ve yenilik odaklı işbirliği faaliyetlerine her zaman önem veren İl Müdürlüğümüzün etkin işbirlikleri ile sağlayabiliriz.”

Protokol törenine; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu katıldı.