GAÜN'de akraba olmayan gönüllüden, çocuk hastaya kök hücre nakli

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 12 yaşındaki çocuğa kök hücre nakli yapıldı.

Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren bölgenin tek Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezinde Prof. Dr. Sinan Akbayram, Dr. Ögretim Üyesi Esra Pekpak ve Dr. Ögretim Üyesi Ayşe Ceyda Ören'in yer aldığı konseyde yapılan değerlendirmede 12 yaşındaki lösemi hastası M.Z'ye kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Erkek hastanın ailesinden uygun verici bulunamaması üzerine Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankasına uygun verici taraması için başvuru yapıldı, ardından hastaya uygun verici olduğu tespit edildi.

Gönüllünün de kök hücre vermeyi kabul etmesi üzerine Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi'nde Prof. Dr. Sinan Akbayram başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla kök hücre nakli yapıldı.

