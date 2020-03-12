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Gaz sancısı için bitkisel tarif önerisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini paylaştı. Dr. Özgönül, Gaz sancısı yaşayanlar için verdiği tarifin yanı sıra nelerden kaçınılması gerektiğini de bahsetti.

Gaz sancısı için bitkisel tarif önerisi

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkileri kullanarak gaz probleminden kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, "Gaz insanların sindirim sistemlerinde meydana gelen ve kişinin sindirim kanalında oluşan faz nedeniyle çıkan sesin bazı zamanlar insanları utandırıcı ve rahatsız edici biçimlere sokabiliyor. Bunlardan kurtulmanız için bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı yutulan havadan ve yediğiniz yiyeceklerden içeceklerden kaynaklanan durumlar olabilir. Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışmaya neden olan gazlardır. Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen, bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır" açıklamasında bulundu.

Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir. Yine de beslenmenizde yapacağınız bazı basit değişiklikler gaz oluşmasını önleyebilir ve aynı zamanda sindiriminize yardımcı olabilir. Reçete gerekmeksizin uygulayabileceğiniz gaz giderme yöntemlerine ek olarak, mutfaklarda yaygın olarak bulunan bazı malzemeler, gazı doğal yollarla iki kat fazladan gidermenize yardımcı olabilir.

Vücuttan gazı daha hızlı atabilmek için doğal yöntemlere başvurmakta fayda olacağını ifade eden Dr. Özgönül, "İlk yapılması gerekenlerden biri sindirime yardımcı gıdaların tüketimidir. Bu sayede gazın vücuttan hızlıca atılmasında yardımcı olursunuz. Çok yağlı, şekerli gıdaları ise tüketmemeye özen göstermekte de yarar var” diye konuştu.

DR. ÖZGÖNÜL'DEN GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ

MALZEMELER

Bir çay kaşığı rezene tohumu
Bir çay kaşığı dereotu tohumu
Bir çay kaşığı Frenk kimyonu
Bir çay kaşığı anason ve yoğurt

YAPILIŞI

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de karışım yapabilir.”

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