Gazapizm'den depremzedeler için dev proje! Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'ün tüm geliri depremzedelere gidecek!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'den ve dünyadan birçok şarkıcı depremzedelere destek olmak kampanyalar yürütüyor. Dün gece İstanbul Volkswagen Arena’da konser veren rap müziğin yeni isimlerinden Gazapizm, depremzedelerle dayanışma için konser verdi.



Konserden elde edilen tüm gelirin deprem bölgesindeki köy okullarına bağışlanacağı duyuruldu.

"YERİM YURDUM VARDI..."

Gazapizm sahnede yaptığı kısa konuşmada "Bir amaç için buradayız. Büyük bir deprem oldu. 40 bin küsür insan öldü. Üzgünüz sıkkınız öfkeliyiz. Ne söyleyeceğimizi biliyorum söyleyeceğim de. Ama Adıyaman'da bir duvar yazısı gördüm; "Yerim yurdum vardı ışıklarım yanardı" diye. Sınıf kinimizi ortaya koyduğumuza göre onu söyleyebiliriz arkadaşlar" diyerek izleyicilerine seslendi.

6 bin kişinin geldiği konserde Ceza, Göksel, Melike Şahin ve Haluk Levent de sürpriz şarkıcılar olarak sahneye çıktı, şarkılar söyledi.

