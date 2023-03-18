MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gazapizm'den depremzedeler için dev proje! Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'ün tüm geliri depremzedelere gidecek!

Gazapizm'den depremzedeler için dev proje! Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'ün tüm geliri depremzedelere gidecek!

18.03.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazapizm lakaplı Anıl Acar, depremzedeler için dev bir proje düzenledi. Günler öncesinden açıklanan konser projesinde Gazapizm'e Göksel, Ceza ve Derya Uluğ da eşlik etti. 6 bin müzikseverin katıldığı konserin tüm geliri depremzedeler için kullanılacak.

Gazapizm'den depremzedeler için dev proje! Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'ün tüm geliri depremzedelere gidecek!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'den ve dünyadan birçok şarkıcı depremzedelere destek olmak kampanyalar yürütüyor. Dün gece İstanbul Volkswagen Arena’da konser veren rap müziğin yeni isimlerinden Gazapizm, depremzedelerle dayanışma için konser verdi.

gazapizmmain
Konserden elde edilen tüm gelirin deprem bölgesindeki köy okullarına bağışlanacağı duyuruldu.

gazapizm-melike-sahin-olur-mu-sarki-sozleri-15374345_6767_amp

"YERİM YURDUM VARDI..."

Gazapizm sahnede yaptığı kısa konuşmada "Bir amaç için buradayız. Büyük bir deprem oldu. 40 bin küsür insan öldü. Üzgünüz sıkkınız öfkeliyiz. Ne söyleyeceğimizi biliyorum söyleyeceğim de. Ama Adıyaman'da bir duvar yazısı gördüm; "Yerim yurdum vardı ışıklarım yanardı" diye. Sınıf kinimizi ortaya koyduğumuza göre onu söyleyebiliriz arkadaşlar" diyerek izleyicilerine seslendi.

gazapizm-melike-sahin-olur-mu-sarki-sozleri-15374345_6767_amp

6 bin kişinin geldiği konserde Ceza, Göksel, Melike Şahin ve Haluk Levent de sürpriz şarkıcılar olarak sahneye çıktı, şarkılar söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle ağızları açık bıraktı! Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle ağızları açık bıraktı!
Olaylı şekilde ayrılmıştı! Yerine gelecek isim...Olaylı şekilde ayrılmıştı! Yerine gelecek isim...
'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...''Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'
Anahtar Kelimeler:
Anıl Acar Gazapizm acar ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı

Lale Orta için ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle ağızları açık bıraktı!

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle ağızları açık bıraktı!

Otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

Otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.