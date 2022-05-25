Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

SİVAS (AA) - Yakalandığı hastalık nedeniyle Ankara'da vefat eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde defnedildi.

Önceki gün 54 yaşında vefat eden Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu muhabirlerinden Ertürk'ün cenazesi, Ankara'da çalıştığı gazetede ve Tuzluçayır Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne getirildi.

Ertürk'ün cenazesi, köydeki cemevinde de düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Ertürk'ün yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.



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