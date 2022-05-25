YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

25.05.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

SİVAS (AA) - Yakalandığı hastalık nedeniyle Ankara'da vefat eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, memleketi Sivas'ın Divriği ilçesinde defnedildi.

Önceki gün 54 yaşında vefat eden Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu muhabirlerinden Ertürk'ün cenazesi, Ankara'da çalıştığı gazetede ve Tuzluçayır Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne getirildi.

Ertürk'ün cenazesi, köydeki cemevinde de düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Ertürk'ün yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandıKartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildiPiyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:55
Yatsı
21:35
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.