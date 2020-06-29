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Gazeteci Çarpar, bekarlığa veda etti

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yerel gazete ve internet haberciliği yapan Hüseyin Çarpar, Hanife Aydın ile hayatını birleştirdi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yerel gazete ve internet haberciliği yapan Hüseyin Çarpar, Hanife Aydın ile hayatını birleştirdi. Pandemi süreci dolayısıyla düğünü ileri bir tarihe erteleyen çiftin nikahları Nazilli Belediyesi tarafından kıyıldı.
Nazilli Belediyesi’ne evlenmek üzere başvuran Hüseyin Çarpar ve Hanife Aydın çiftinin nikahı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kıyıldı. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, genç çifte fincan takımı hediye ederek bir ömür boyu mutluluk diledi.
Bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ diyen gençler, 11 Temmuz’da yapacakları düğünün ardından dünya evine gireceklerini belirttiler.

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