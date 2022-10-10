Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede Arslan'ın eşi Suna Arslan ve kızı Nazlıcan Arslan ve yakınları da hazır bulundu.

Gelen belgelerin okunup dosyaya konulmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Ramazan Özkan, Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Olay yerine Arslan'ı öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gittiğini ifade eden Özkan, "Pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Tutuklu sanıklardan Hasan Emre Çelik de olayla tek ilgisinin Özkan'a silahı vermesi olduğunu belirterek, cinayete yardım ve yataklık yapmadığını savundu.

Ersin Kurt ise olay zamanı ailesiyle vakit geçirdiğini anlatarak, "Sanıklara da söylüyorum, onlara bir şey dediysem etkin pişmanlıktan yararlansınlar. Eyleme katılanların çoğunu tanımıyorum. Somut delillere göre yargılanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Taleplerini ileten sanık avukatları da müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini istedi.

Arslan'ın avukatı da sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklardan Ramazan Özkan, Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Özkan, Kurt, Polat, Yıldırım, Çelik ve Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

- Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

