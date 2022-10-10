YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılanması sürüyor

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılanması sürüyor

10.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede Arslan'ın eşi Suna Arslan ve kızı Nazlıcan Arslan ve yakınları da hazır bulundu.

Gelen belgelerin okunup dosyaya konulmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Ramazan Özkan, Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Olay yerine Arslan'ı öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gittiğini ifade eden Özkan, "Pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Tutuklu sanıklardan Hasan Emre Çelik de olayla tek ilgisinin Özkan'a silahı vermesi olduğunu belirterek, cinayete yardım ve yataklık yapmadığını savundu.

Ersin Kurt ise olay zamanı ailesiyle vakit geçirdiğini anlatarak, "Sanıklara da söylüyorum, onlara bir şey dediysem etkin pişmanlıktan yararlansınlar. Eyleme katılanların çoğunu tanımıyorum. Somut delillere göre yargılanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Taleplerini ileten sanık avukatları da müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini istedi.

Arslan'ın avukatı da sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklardan Ramazan Özkan, Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Özkan, Kurt, Polat, Yıldırım, Çelik ve Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

- Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorKocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti:
Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldüKırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Kocaeli duruşma

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.