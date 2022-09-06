YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanık hakim karşısına çıktı

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanık hakim karşısına çıktı

06.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanık hakim karşısına çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı ise dinleyici olarak salonda yer aldı.

Kimlik tespiti yapılıp iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Ramazan Özkan, iş yerine Arslan'ı öldürmek için gitmediğini söyledi.

Arslan'ın iş yerine zarar verme niyetinde olduklarını ileri süren Özkan, "Burhan Polat ile oturuyorduk. Bir haber sonrası hakkında yapılan yorumlara sinirliydi. Gazeteci Arslan'a bir şey yapmak istedi. Darbetmek veya iş yerine zarar vermek amacında konuştuk. İstanbul'dan benim arkadaşlara iş yerini yaktıralım kararını aldık. Sonra beceremeyince aklımıza tehdit fikri geldi. Gazeteci olduğu için Arslan'ın yanında silah olacağını düşündüğümüzden dolayı yanıma silah alarak iş yerine gittim. Benim amacım öldürmek falan değildi. Ben darbedecektim. Zaten oraya darp için gönderildim. Daha sonra ayaklarına ateş ettim. Öldürmek isteseydim ayaklarına değil kafasına doğru sıkardım. Elini çekmeceye attı, silah alıyor sandım çıkarken ayağım burkuldu yine ateş ettim. Daha sonra gittim, polise teslim oldum." dedi.

Azmettirme suçundan yargılanan Burhan Polat ise yapılan bir haber sonrası kendisi hakkındaki yorumlara sinirlendiğini ve bu sebeple Güngör Arslan'ın iş yerine zarar verilmesini istediğini ancak öldürülmesi hakkında bir istekte bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Ersin Kurt da gazeteci Arslan ile husumeti olmadığını belirterek, "Bana hakkımda yapılan haber linklerini attıklarında dahi sinirlenmedim. Bana yazısında sadece ilginç bir kişilik demiş. Olay sonrası burada bulunan sanıklar beni aradılar teslim olacaklarını söylediler. Benden avukatlıklarını yapmamı istediler. Ben onlara bunu yapamayacağımı söyledim. Sanıklarla buluşmamın başka bir sebebi yoktu." diye konuştu.

Ardından diğer tutuklu sanıklar Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Kadir Yıldırım, Özgür Taşkıran, Ramiz Saatçi ile tutuksuz sanıklar Yadigar Başyurt, Erdal Yıldırım, Abdullah Yürük ve Erdal Tilki savunmalarını yaptı.

Arslan'ın eşi Suna Arslan ve kızı Nazlıcan Arslan ise sanıkların planlı bir cinayet işlediklerini savunarak en ağır cezayı almalarını istedi.

Olay sırasında ofiste bulunan çalışan Tuana Yılmaz da tanık olarak dinlendi.

Ramazan Özkan'ın siyah bir maskeyle haber yaptırma isteğiyle iş yerine geldiğini anlatan Yılmaz, Arslan ile konuştukları sırada ateş etmeye başladığını bu sırada olayı gördüğü için şahsın kendisini yaralayacağından korktuğundan dolayı başka bir iş yeri çalışanı ile tuvalete saklandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklardan Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Ramazan Özkan, Emrah Yıldırım ve Ramiz Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamını, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın ise tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ramazan Özkan, Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamına, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın ise tahliyesine ve davanın ertelenmesine karar verdi.

- Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yakalanan 10'u tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşım açıldıGÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşım açıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:33
Yatsı
20:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.