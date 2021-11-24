YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de vefat etti

Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de vefat etti

24.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de vefat etti

İZMİR (AA) - Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında yaşamını yitirdi.

İzmir'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Özkaya, bugün hayata gözlerini yumdu.

Özkaya'nın cenazesi ikindi vakti İzmir'in Dikili ilçesi Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Özkaya'nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, "Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra mesleğe 1988'de Millet gazetesinde başlayan, Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansında da bir süre çalışan Özkaya, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Hürriyet gazetesinden 2016'da emekli olan Özkaya, bir süredir Dikili'de yaşıyordu.

Özkaya, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
İzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandıİzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.