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Gazeteci ve karikatürist Ali Galip Altunçul bugün son yolculuğuna uğurlanacak

AA AA
26.03.2024 12:20
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci ve karikatürist Ali Galip Altunçul, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Altunçul'un cenazesi bugün ikindi vaktinde Eskişehir Ercan Sokak Alem Camisi'nden kaldırılarak, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Altunçul'un vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajında "Uzun yıllar gazetecilik mesleğine karikatürist olarak başarıyla hizmet veren üyemiz Ali Galip Altunçul'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Altunçul, 1946'da İstanbul'da doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle öğrenimini Anadolu'nun değişik kentlerinde sürdürdü.

Karikatürleri, aralarında "Çocuk Haftası", "Emekçi", "Kirpi", "Yelpaze", "Pardon", "Papağan" ve "Akbaba"nın bulunduğu dergilerde yayımlandı. 30 yıl Tercüman gazetesinde karikatürist olarak görev yapan Altunçul, yaklaşık 5 yıl Günaydın gazetesinde, daha sonra da Yenişafak'ta çalıştı.

Eskişehir Sakarya Gazetesi'nde karikatürist olarak mesleğine devam eden Ali Galip Altunçul, Fransa, İtalya ve Bulgaristan'daki yarışmalar başta olmak üzere 11 ödül aldı.

Ayrıca Altunçul'un Kanada Dünya Karikatür Yarışması'nda ödül aldığı eseri, Dünya Karikatür Müzesi'nde sergileniyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri'nde de 1996, 2000 ve 2014 senelerinde karikatür dalında ödüle değer bulunan Altunçul'un "Karikatür Albümü" ve "Dünden Bugüne" adlı çizgi kitapları bulunuyor.

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