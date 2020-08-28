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Gazeteci yazar Oktay Akbal mezarı başında anıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Gazeteci yazar Oktay Akbal mezarı başında anıldı

Öykücü, romancı, gazeteci ve yazar Oktay Akbal, ölümünün beşinci yılında Muğla'nın Ula ilçesinde mezarı başında anıldı.

Akyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Akbal'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gürün, Oktay Akbal'ın önemli bir aydın olduğunu belirterek adını taşıyan "Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Oktay Akbal ile ilgili ödüllü bir sanat yarışmasının startını 2021 yılında vereceklerini belirten Gürün, "Akbal, ülkemizin yazınsal tarihine yıllarca romanları, edebiyat çevirileri, öyküleri ile hizmet etti." dedi.

Yazarın eşi Ayla Akbal da programa katılanlara teşekkür etti.

- Oktay Akbal

20 Nisan 1923'te İstanbul'da doğan Akbal, mesleğe 1943'te Serveti Fünun dergisinde başladı. Vatan gazetesinde sanat yazıları ve kitap eleştirileri yayımlanan Akbal, aynı zamanda Milliyet, Barış ve Cumhuriyet gazetelerinde de yazdı.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanlığı yapan Akbal, hikaye, roman, deneme, söyleşi, anı ve günceler de kaleme aldı. Akbal, "Suçumuz İnsan Olmak" adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu 1958 Roman Ödülü" ve "Berber Aynası" ile de 1959 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı. Öykülerinin pek çoğu yabancı dillere çevrilen usta kalem, TGC'nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasında 1982-83 yıllarında iki kez güncel yazı dalında ödül kazandı.

Akbal 28 Ağustos 2015'te Muğla'da vefat etti.

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