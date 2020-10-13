YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi

Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi

İZMİR HABERLERİ  | 13.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Çeşme’de trafik kazası geçirdi.Çeşme’ye tatil için gelen bir çift, yolları karıştırınca ters yola girdi.

Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy trafik kazası geçirdi

İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Çeşme’de trafik kazası geçirdi.
Çeşme’ye tatil için gelen bir çift, yolları karıştırınca ters yola girdi. Tatilci aile, kendisine yeşil ışık yanmasını bekleyen İzmirli Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy’a aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve 3 kaburgası kırılan, başında yaralar oluşan Aksoy, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Aksoy, "Bana çarpan insanlardan davacı olmadım. Hakkımı helal ettim. Zira o kadar çok üzüldüler ki anlatamam" diye konuştu.

Kaza sonrası, ödül aldığını öğrendi
Aksoy, sosyal medya hesabından şu yazıyı paylaştı: "Kadere bakın. Araba çarptığı gün ödül kazandım. Dün Ankara’dan değerli Dil Derneğinden bildirdiler. Yazılması tüm yaşamımı kaplamış olan ’Hasan Tahsin - Yürekler Selanik’ kitabım ödül kazanmış. Ağrılar içinde iken çok sevindim. Çünkü tam trafik ışıklarının yanmasını bekler iken ters yönden gelen bir araba, bana güm diye çarptı. O esnada ödül açıklanmış. Haberi alınca hastanedeydim. 40 gün önce de iç organlarımdan ağır bir ameliyatı geçirmiştim. Şimdi evdeyim ve ağrılarla baş başayım ama ödülün sevinci de içimde çiçekler dolu bahçeler açıyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Ekinlik’teki GES imzası tamam
Ekinlik’teki GES imzası tamam
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Başkan Sayan: "Bu millet koca yürekli anaların sayesinde terör belasını yenecektir"
Başkan Sayan: "Bu millet koca yürekli anaların sayesinde terör belasını yenecektir"
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
13:03
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.