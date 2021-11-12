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Gazeteciler Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu yerinde inceledi

12.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın düzenlediği etkinlik kapsamında, Ankara-Bolu-Düzce güzergahında depremin en somut izleri 5 durakta basın mensuplarıyla yerinde gözlemlendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonu Gezisi düzenledi.

Bu kapsamda, Ankara-Bolu-Düzce güzergahında depremin en somut izleri 5 durakta basın mensuplarıyla yerinde gözlemlendi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu öncülüğünde uzmanlar ilk olarak Anadolu Otoyolu üzerinde Çamlıdere Yol Yarması'nda normal fay görüntüsünü katılımcılara anlattı.

Daha sonra sırasıyla Gerede Kuzey Anadolu Fay Zonu, Gerede çıkışı Sag Pound'daki fay gölü, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'ndeki depremin etkisiyle oluşan yol ötelemesi ve Gölormanı köyü, Gölyaka Orman Evi havuz ötelemesi hakkında bilgi verildi.

Gezinin sonunda gazetecilere açıklama yapan Nurlu, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu gazetecilere tanıtmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Nurlu, şunları belirtti:

"Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun özellikle Düzce Depremi'ne neden olan yüzey kırığı üzerinde incelemelerimizi gerçekleştirdik. Gezinin amacı, özellikle medyada, toplumda farkındalık oluşturmak ve depreme neden fayı yerinde görmek. Tedbirlerimizi alırsak, bu fayın, deprem olayının bu kadar korkunç bir şey olmadığını gözlerimizle görelim dedik. Önemli olan tedbirimizi almak, deprem esnasında nasıl davranacağımızı, yapılarımızı yönetmeliğe uygun nasıl yapacağımızla ilgili bilgilere, toplumsal farkındalığa sahip olursak biz bu işin üstesinden geliriz."

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