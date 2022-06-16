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Gazeteciler, "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"nin ardından sertifikalarını aldı

16.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: - "Yangınlarımızın ne yazık ki yüzde 90'ı insanlarımızın ihmalinden, çok az bir kısmı da kasıtlı meydana geliyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınların yüzde 90'ının insanların ihmalinden, çok az bir kısmının da kasıtlı meydana geldiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan bazı gazetecilere, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verdi. Eğitimde olası orman yangınında korunma ve müdahale teknikleri, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle anlatıldı.

İki aşamalı eğitimin programının uygulamalı kısmında üzerinde "gönüllü" yazan kıyafetleri giyen gazeteciler, arazözlere binerek parkurları gezdi. Helikopterin havuzdan su alması, çıkan yangının uçak, helikopter ve karadan arazözle söndürülmesi faaliyetlerine de katılan gazeteciler, eğitimi tamamlayarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olarak sertifikalarını aldılar.

Bakan Yardımcısı Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teşkilatın yangın sezonuna hazır olduğunu belirtti.

Yangın anında araç ve ekipmanlarıyla kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Tiryaki, şunları söyledi:

"Orman yangınlarına karşı 100 bin gönüllü, 20 bin orman genel müdürlüğü personeline eğitim verildi. Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. Hava araçları sayısını Türk Silahlı Kuvvetleri ile protokol yaparak artırdık. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor."

Tiryaki, teşkilat olarak yangını öğrenme, anında ve etkili müdahale konusunda iyi konumda olduklarını aktardı.

Yangının çıkmaması için vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesinin önemine işaret eden Tiryaki, "Yangınlarımızın ne yazık ki yüzde 90'ı insanlarımızın ihmalinden, çok az bir kısmı da kasıtlı meydana geliyor." dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile şube müdürleri de eğitimi yakından takip etti.

Yarın da aynı yerde sosyal medya fenomenlerine eğitim verilecek.

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