Gazetecilerden Suriye'de yapımı süren briket ev kampanyasına destek

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu organizasyonuyla Suriye'ye giden gazeteciler, İdlib kentinde inşaatı devam eden briket evlerden beşinin masrafını üstlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu organizasyonuyla 28 gazeteci, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zorlu günler geçiren Suriye halkının dramına dikkati çekmek amacıyla Suriye'ye gitti.

İdlib'in çeşitli bölgelerindeki mülteciler ve yetim çocuklarla bir araya gelen gazeteciler, İHH'nın sınır hattındaki çalışmalarını inceledi. İki gün süren programda gazeteciler, vakfın Reyhanlı'daki eğitim kampüsü ve koordinasyon merkezindeki çalışmalarını yerinde inceledi. Gazeteciler, ayrıca vakfın fırınlarını, terzihanesini, lojistik depolarını, yetimhanelerini, çadır kamplarını, yetim köylerini ve inşa ettiği briket evleri ziyaret etti.

İletişim Platformu, ziyaret kapsamında medya mensuplarının dahil olduğu bir yardım kampanyasını da yürüttü. Kampanyada toplanan yardımlar, İHH’nın Suriye'de inşa ettiği briket evlerden beşinin inşasına bağışlandı.

- Organizasyona 28 gazeteci ve 3 iş insanı katıldı

Yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla programa, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, TGRT TV Haber spikeri Alper Altun, Independent Türkçe Muhabiri Cihad Arpacık, Ülke TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, TRT Haber'den Emin Gökçegözoğlu, En Son Haber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, Anadolu Ajansı Muhabiri Kenan Irtak, Türkiye Gazetesi muhabiri Mahmut Özay, haberler.com Haber Müdür Yardımcısı Olgun Kızıltepe, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter, Yeni Şafak İnternet Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Haber Global TV Muhabiri Umut Erol, TV5 Muhabiri Ali Ekber Mete, Milli Gazete Muhabiri Mehmet Fahri Özkan, Diyanet TV’den Mustafa İspir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör, Basın Danışmanı Adem Aksüt, Anadolu Gençlik Dergisi Basın Sorumlusu Miraç Yinanç, İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, İHH Medya ve Sosyal Medya Birimi'nden Muhammed Zahiroğlu, Baran Gülyüz, Malik Hamzaoğlu, Bilal Gündoğdu ile Selim Tosun, iş insanları Ahmet Kaan, Fahri Şahin ile Mustafa Sözen katıldı.

- "Burada geriye dönülebilecek bir ülke ve ortam yok"

İletişim Platformu Başkanı Çataklı, yaptığı açıklamada, platform olarak İHH ile birlikte gazetecileri İdlib'deki sorunun ciddi bir şekilde yaşandığı bölgelere götürdüklerini söyledi.

Amaçlarının, iç savaşın yaşandığı Suriye'de yerlerinden edilmiş insanların sorunlarına duyarlılık oluşturmak olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar burada yaşananları hep bölgedeki gazetecilerden dinliyorduk. Fakat biz İstanbul ve Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımızı da sahaya getirelim ve burada yaşananları bizzat görüp aktarsınlar istedik. Özellikle son zamanlarda Türkiye gündeminde 'hadi artık geriye dönsünler' ifadelerine sıkça rastlıyorduk. Fakat arkadaşlarımızla birlikte bu ziyaretin ardından gördük ki burada geriye dönülebilecek bir ülke ve ortam yok. Türkiye'dekilerin buraya dönmesinden daha çok, insanların bulundukları yerde hayata dahil olabilmeleri için bir duyarlılığın oluşması gerektiğini gördük. Bunun için de İHH'nın yaptığı briket evler projesi oldukça önem arz ediyor. Sonuç itibariyle bu organizasyon neticesinde olması gereken duyarlılık artacaktır diye ümit ediyoruz."

- "Gazeteciler, insanların yaşadıkları sıkıntılara bizzat şahitlik ettiler"

İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek ise gazetecilerin sorunları yerinde görmesini amaçladıklarını ifade etti.

Suriye'de 11 yıldır iç savaş yaşandığına dikkati çeken Özbek, "On bir yıldır burada problemli bir şekilde yaşayan insanların sıkıntılarını bir nebze daha olsa Türkiye gündeminde duyurmak amacıyla arkadaşlarımız buraya geldiler. Gazeteci arkadaşlarımız burada yaşananları yerinde gözlemlediler, insanlarla konuşma fırsatı buldular. Gazeteciler, insanların yaşadıkları sıkıntılara bizzat şahitlik ettiler. Bunun yanı sıra da yapılan hizmetleri gördüler. Böylelikle hem kendi şahsi çevrelerinde hem de meslekleri itibariyle kamuoyuna yansıtacakları içeriklerde ön yargılara dair bir tecrübe ile yaklaşıma sahip olacaklar." şeklinde konuştu.

