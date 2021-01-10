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Gazetecilere kaz eti jesti

10.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Van’da, Rönesans Life Hotel ile Tuşba Kaz Çiftliği tarafından ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla ortaklaşa düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına kaz eti ikram edildi.Van’da faaliyet gösteren Tuşba Kaz Çiftliği tarafından üretilen kaz etleri, Rönesans Life Hotel ev sahipliğinde bu kez gazeteciler için pişti.

Van’da, Rönesans Life Hotel ile Tuşba Kaz Çiftliği tarafından ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla ortaklaşa düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına kaz eti ikram edildi.
Van’da faaliyet gösteren Tuşba Kaz Çiftliği tarafından üretilen kaz etleri, Rönesans Life Hotel ev sahipliğinde bu kez gazeteciler için pişti. Otelde gazetecilerle bir araya gelen Tuşba Kaz Çiftliği sahibi Ömer Kasap, Rönesans Life Hotel sahibi Ferhat Keskin ve Otel Müdürü Cevahir Yiğit Böke, basının önemine değindi. Tuşba Kaz Çiftliği sahibi Kasap, önemli bir kamu görevi yürüten basının teknolojik gelişmelerle çeşitlenerek çok daha geniş kitlelere hitap eder hale geldiğini belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.
Rönesans Life Hotel sahibi Ferhat Keskin ise “Basın emekçileriyle, demokratik geleneğin bir paydaşı olarak yan yana yürüyüp birçok zorlu görevi birlikte sırtlamaktayız. Basın emekçilerinin emeklerini bir güne sığmayacağının bilincindeyiz ve sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Sektörün ilerleyişini değerlendiren Rönesans Life Hotel Müdürü Cevahir Yiğit Böke de, “Böyle bir günde sizlerle sektörel sıkıntıları değerlendirmekten ziyade ortak çalışmalarımızın, özgür ve tarafsız basının demokratik ilkeler çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmesinden, bizler ile kamuoyunu bir araya getirmesinden oldukça mutluyuz. Sizlerin haberleri yer yer bizleri eleştiren ve bizlere çeki düzen verme hakkı tanıyan, yer yer de güzellikleri görüp motive eden ifadeleriniz kamuoyuyla olan iletişimimizi güçlendirmektedir. Bu yüzden siz basın emekçilerine minnettarlığımızı tekrar tekrar belirtmek istiyor, hepinizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Gazeteciler ise bu anlamlı organizasyondan ötürü hem Rönesans Life Hotel sahibi Ferhat Keskin ve Otel Müdürü Cevahir Yiğit Böke’ye hem de Tuşba Kaz Çiftliği sahibi Ömer Kasap’a teşekkür ettiler.

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