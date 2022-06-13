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Gazetecilerle sosyal medya fenomenlerine "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"

13.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazetecilerle sosyal medya fenomenlerine "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"

Antalya'da gazetecilere ve sosyal medya fenomenlere yönelik, 16-17 Haziran'da "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" programı düzenlenecek.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, iklim değişikliğinin bir yandan aşırı yağış, sel afetlerine neden olurken diğer yandan da kuraklığa ve büyük orman yangınlarına yol açtığını söyledi.

Antalya'da geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp, 17 gün süren orman yangınını hatırlatan Dikici, yangınları söndürmek için 182 yıllık tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğünün bütün çalışanlarının tüm ekipmanlarıyla canla başla mücadele ettiğini ve vatandaşın da çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Dikici, olası yangınlara karşı personel dışında gönüllülere de belli periyotlarda eğitimler verildiğini bildirdi.

Orman yangını gönüllülerinin de mücadelede önemli görev üstlendiklerini aktaran Dikici, şunları kaydetti:

"2019'da başlattığımız gönüllülük projemiz vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü ve mayısa kadar koyduğumuz 100 bin gönüllü hedefine ulaşmayı başardık. Şimdi de fenomenleri ve gazetecileri yangın gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Gönüllülerimizle Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde bir gün boyunca 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi'nde bir araya geleceğiz."

Eğitim programının 16 Haziran'da basın mensuplarına, 17 Haziran'da da sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirileceğini dile getiren Dikici, programda teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
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Yatsı
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