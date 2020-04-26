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Gazeteler vatandaşın ayağına gitti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı boyunca yerel ve ulusal gazeteler araçlarla vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağı çıkma yasağı başlamıştı.

Gazeteler vatandaşın ayağına gitti

Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı boyunca yerel ve ulusal gazeteler araçlarla vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağı çıkma yasağı başlamıştı. Zonguldak’ta yasağın son gününde Yerel ve Ulusal Gazeteleri dağıtımını yapan şirketler gazeteleri vatandaşların ayağına getirdi.Öğlen saatlerinde şirket yetkilileri araçlarıyla 19 mahalleye giderek evlerinden çıkamayan vatandaşlara gazeteleri ulaştırdı. Öte yandan mahalleye giriş yapan gazete araçları megofandan, ’Gazeteniz kapınıza geldi sizlerin evinizde kalın’dedi. Gazete dağıtım yapan şirketlerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Gazeteler vatandaşın ayağına gitti

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