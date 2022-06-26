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Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusunda kimler yarışacak?

26.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 96'ıncısı düzenlenen Gazi Koşusu'nun ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden sporseverler araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu için artık nefesler tutuldu. At yarışı severler için görsel şölen olacak Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilgilerini internet üzerinden sorguluyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusu'nda kimler yarışacak?

Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusunda kimler yarışacak?
  1. Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Yüz binlerce at yarışı severin ekran başına toplanacağı Gazi Koşusu bugün yine herkesin nefesini kesecek. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek olan Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 96. Gazi Koşusu'nda kimler yarışacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu yıl 96'ıncısı düzenlenecek olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusunu canlı izlemek isteyen at yarışı severler ise TAY TV ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

GAZİ KOŞUSU SAFKANLARI VE YARIŞACAK JOKEYLER

  1. Age of Fire

Jokey: Mustafa Çiçek

  1. Anadolu Gururu

Jokey: Olivier Peslier

  1. Baba Şahin

Jokey: Ferit Yardımcı

  1. Bold Sea Rover

Jokey: Akın Sözen

  1. Bright Hope

Jokey: Tolga Yıldız

  1. Cafer Bey

Jokey: Mahmut Turan

  1. Captain Fantastic

Jokey: Nevzat Avcı

  1. Cheeky Son

Jokey: Mehmet Kaya

  1. Çakırlar

Jokey: Mehmet Salih Çelik

  1. Dollar Man

Jokey: Kadir Tokaçoğlu

  1. Final Dance

Jokey: Halis Karataş

  1. Hardmet

Jokey: Lanfrango Dettori

  1. Maximus Boy

Jokey: Sadettin Boyraz

  1. Mystic Power

Jokey: Ayhan Kurşun

  1. Rage Of The Wind

Jokey: Vedat Abiş

  1. Royal Baby

Jokey: Görkem Özçelik

  1. Sigoş

Jokey: Gökhan Kocakaya

  1. Zala Bey

Jokey: Ahmet Çelik

  1. Zorro

Jokey: Hışman Çizik

  1. Karakraliçe

Jokey: Mehmet Akyavuz

  1. Mucize Kız

Jokey: Müslüm Çelik

  1. Secret Power

Jokey: Özcan Yıldırım

96. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu ödülünün ne kadar olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Gazi Koşusunda bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye verilecek.

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