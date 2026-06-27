Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone'dan büyük beğeni toplayan film

Gazi Koşusu’nun yıllara yayılan mirasını ve taşıdığı anlamı güçlü bir hikâye diliyle Misli ile Mediazone Creative AI Studio iş birliğiyle hazırlanan film, duygusal atmosferi ve sinematik anlatımıyla öne çıktı. Çalışma, yalnızca yarışın tarihine değil, aynı zamanda kuşaklar boyunca süregelen geleneğine de vurgu yaptı.

Filmin dikkat çeken yönlerinden biri ise yapay zekânın yaratıcı sürecin merkezinde kullanılması oldu.

Teknolojiyi yalnızca teknik bir unsur olarak değil, hikâyeyi derinleştiren ve görsel anlatımı zenginleştiren bir araç olarak değerlendiren ekip, ortaya farklı bir marka filmi çıkardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kısa sürede sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan çalışma, kullanıcıların olumlu yorumlarını da beraberinde getirdi.

Birçok izleyici filmi etkileyici bulurken, bazı kullanıcılar projeyi son dönemin en başarılı reklam çalışmalarından biri olarak değerlendirdi.

Misli ve Mediazone Creative AI Studio’nun imzasını taşıyan film, yapay zekâ destekli yaratıcı projelerin marka iletişiminde nasıl güçlü bir etki oluşturabileceğine dair dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.