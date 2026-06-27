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Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone'dan büyük beğeni toplayan film

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Devrim Karadağ

Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, bu kez etkileyici bir film çalışmasıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Misli ile Mediazone Creative AI Studio iş birliğiyle hazırlanan proje, yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Gazi Koşusu’nun yıllara yayılan mirasını ve taşıdığı anlamı güçlü bir hikâye diliyle Misli ile Mediazone Creative AI Studio iş birliğiyle hazırlanan film, duygusal atmosferi ve sinematik anlatımıyla öne çıktı. Çalışma, yalnızca yarışın tarihine değil, aynı zamanda kuşaklar boyunca süregelen geleneğine de vurgu yaptı.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 1

Filmin dikkat çeken yönlerinden biri ise yapay zekânın yaratıcı sürecin merkezinde kullanılması oldu.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 2

Teknolojiyi yalnızca teknik bir unsur olarak değil, hikâyeyi derinleştiren ve görsel anlatımı zenginleştiren bir araç olarak değerlendiren ekip, ortaya farklı bir marka filmi çıkardı.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 3

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kısa sürede sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan çalışma, kullanıcıların olumlu yorumlarını da beraberinde getirdi.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 4

Birçok izleyici filmi etkileyici bulurken, bazı kullanıcılar projeyi son dönemin en başarılı reklam çalışmalarından biri olarak değerlendirdi.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 5

Misli ve Mediazone Creative AI Studio’nun imzasını taşıyan film, yapay zekâ destekli yaratıcı projelerin marka iletişiminde nasıl güçlü bir etki oluşturabileceğine dair dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 6

Gazi Koşusu’nun efsane hikayesi: Misli ve Mediazone dan büyük beğeni toplayan film 7

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Koşusu misli Mediazone
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