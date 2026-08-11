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Şekip Mosturoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan saldırısına ilişkin soruşturmanın yeniden ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Mosturoğlu, faillerin adalet önüne çıkarılmasını beklediklerini ve sürecin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Şekip Mosturoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, takım otobüsüne saldırı dosyasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takımın konakladığı otel önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, 4 Nisan olayıyla ilgili bilgi vermek istediğini söyledi.

"UMUYORUM ADALET ÖNÜNE ÇIKARILIR"

Şekip Mosturoğlu ndan dikkat çeken açıklama: 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz 1

Bu akşam önemli bir maç oynayacaklarını ifade eden Mosturoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek, bu sabah 4 Nisan şüphelilerinden bir bölümünün gözaltına alındığına, yeni deliller çerçevesinde bu soruşturmanın geliştirileceğine dair açıklama yaptı. Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği, akamete uğraması sebebiyle üzüldüğü hukuki bir süreç. En azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla beraber Adalet Bakanlığında bu ve bunun gibi benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Camiamızın da Türk spor kamuoyunun da merakla beklediği, arka planını, faillerini öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkarılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum."

Mosturoğlu, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti sonrası savcılığın başlattığı sosyal medya soruşturmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Adalet Bakanımız ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzun bir müddettir sosyal medyadaki bu tip eylemlerle ilgili ciddi bir mücadele sergiliyor. Siz sadece bu yakın olaydan dolayı haberdar oldunuz ama inanın bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atılacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini düşünüyorum. Bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. Onunla ilgili de beklentimiz büyük. Katıldığımız bütün yayınlarda ifade ettik. O hadiseyle ilgili bir soruşturma yürütüldü ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı. Anadolu Adliyesi'nden Çağlayan Adliyesi'ne geçti ve dosya kapandı. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerinde de faili meçhul kalmaması. O dosyanın da bir an önce aydınlatılması camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte görev yapan Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki hukukçularımıza, Sayın Ali Koç dönemindeki hukukçularımıza, Alper Alpoğlu'na teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip çalışması yapıldı ve o çalışma sürüyor."

"HUKUKİ SÜRECİN BAŞINDAYIZ"

Konuya ilişkin hukuki sürecin başında olduklarını anlatan Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süre 11 yıl olmasına rağmen maalesef hukuki sürecin başındayız. Bunun sebebi de bu dosyada görev alan kamu görevlilerinin FETÖ bağlantıları, önceki soruşturma makamının da benzer şekilde FETÖ bağlantısı ve iltisakı. Bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Biz de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye bunları yazdık. Genişlemesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tazminat konularında çalışmalarımız var, hazırız ama bu dosyanın ilerlemesi lazım. Faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonlarımızı alalım. 3 Temmuz 2011'den beri bugüne kadar 15 yıllık süreç içinde atılması gereken bütün hukuki adımlar atılmıştır, atılması ileriki günlerde mümkün olacak adımların hazırlığı da mevcuttur. Yönetimler kim olursa olsun bunlar yapılacaktır."

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