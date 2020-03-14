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Gazi Ömer Özkan’dan Kaymakam Kaya’ya ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ta el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan Şuhutlu gazi Ömer Özkan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.Gazi Ömer Özkan’a ziyareti esnasında, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu ve eğitimci Osman Ezgü eşlik etti.

Gazi Ömer Özkan’dan Kaymakam Kaya’ya ziyaret

Şırnak’ta el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan Şuhutlu gazi Ömer Özkan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.
Gazi Ömer Özkan’a ziyareti esnasında, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu ve eğitimci Osman Ezgü eşlik etti. Gazi Özkan ve beraberindeki heyet Kaymakam Kaya ile beraber bir müddet hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaya teşekkürlerini iletirken, Gazi Ömer Özkan ve beraberindeki heyet ise misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Kaya’ya teşekkür etti. Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Gazi Ömer Özkan’dan Kaymakam Kaya’ya ziyaret

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