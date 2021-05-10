Gazi Üniversitesi Hastanesi hemşireleri, "Hemşireler Günü"ne özel klip hazırladı

Gazi Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşireler, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Gazi Üniversitesinin yazılı açıklamasına göre, üniversite hastanesinin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde görevli hemşireler, Hemşireler Günü dolayısıyla kamera karşısında geçti.

Mesleklerini nasıl büyük bir tutkuyla yaptıklarını ifade eden hemşireler, klipte Kovid-19 salgını sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren meslektaşlarının mesajlarını da paylaştı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlayıp, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşirelerimizin gösterdiği fedakarlığın paha biçilemez olduğu bu dönemde, mücadelelerinin farkındayız ve onların yanındayız. Bizler sağlığa uzanan bu yolda beraber yürüyen çalışma arkadaşlarıyız. Hemşirelerimiz, hiçbir koşulda hastalarını ihmal etmeden, özverili, fedakar ve kahramanca çalıştı."

Rektör Yıldız, Hemşireler Günü'nün anısına Gazi Hastanesinin tüm bölümlerinde görevli hemşireler adına, üniversitenin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara'daki hatıra ormanına fidan dikildiğini ve sertifikalarının da hemşirelere armağan edildiğini belirtti.

