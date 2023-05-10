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Gazi Üniversitesi’nde ‘Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı’ düzenlendi

10.05.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gazi Al Center) tarafından Gazi Üniversitesinin desteği ile ‘Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı’ düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta yapay zekanın başta eğitim-öğretim olmak üzere diğer alanlara etkileri, yeni meslek alanları veya yok olacak meslekler, büyüyen ve gelişen siber ve derin dünyada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikeler ve buna alınabilecek önlemler, genel yapay zeka ve uygulamaları, toplum için değer üretmek, elde edilen ortak düşünceleri, fikirleri ve çıktıları raporlamak ve bunların kamuoyu ile paylaşılması konuları ele alındı.

Konferansta konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, yapay zeka alanında yaptıkları etkinliklerin ve çalışmaların sektöre ve topluma yararlı olacağına inandıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi de yapay zeka teknolojisi hakkında bilgilendirmekte ve onlara bu alanda eğitimler vererek, seminerler düzenleyerek geleceğin yapay zeka uzmanlarını yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu konferans yapay teknolojisine ilgi duyan, bu alanda çalışan ve fikirlerini paylaşmak isteyen herkes için önemli bir fırsattır. Konferansta sektörün önde gelen isimleri ve ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan değerli akademisyenler tarafından sunumlar yapılacak, farkı başlıklar altında oturumlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu konferansın farklı bakış açılarını bir araya getiren yapay zeka teknolojisi hakkında birçok konuda tartışma imkanı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜLKE BİLİMİNE SİBER GÜVENLİK ALANINDA EN ÇOK KATKI VEREN ÜNİVERSİTEYİZ"

Gazi Al Center’ın Türkiye’nin yapay zeka, büyük veri, akıllı şebekeler ve siber güvenlik gibi konularında gerek bilimsel çalışmalara, gerekse sektörel çalışmalara destek veren bir merkez olarak kurulduğunu söyleyen Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ise, “Webos Saiz verilerine göre ülke bilimine siber güvenlik alanında en çok katkı veren üniversite olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve akıllı şebekeler gibi alanlarda katkı veren bir üniversiteyiz. Gazi Yapay Zeka Merkezi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kurumlarla işbirliği protokollerimizin olduğunu belirtmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nın başkanlık ettiği Konferansa farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve yapay zeka teknolojisine merak duyan öğrenciler katılım sağladı.

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