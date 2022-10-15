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Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak

15.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak

Gaziantep'teki Gazi Yarı Maratonu, yarın beşinci kez koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre pazar sabahı saat 09.00'da koşulacak yarı maratonda yaş kategorileri ve rekor bonuslarıyla toplam 370 bin liralık ödül dağıtılacak.

Beşinci kez koşulacak yarışın birincilerine 12 bin lira verilecek, parkur rekoruna ayrıca 5 bin lira ek ödül ödenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden verilecek startla başlayacak yarış kapsamında ayrıca 10 kilometre yol koşusu da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep türkiye atletizm federasyonu

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